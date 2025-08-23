Jacob Rott und seine Jasmine zelebrieren ihr Einjähriges

Jacob Rott (25) schwebt auf Wolke sieben – zusammen mit seiner Partnerin Jasmine. Das Model und die Social-Media-Bekanntheit urlauben aktuell auf Santorini und zelebrieren dort gemeinsam ihr Einjähriges. Auf Instagram teilen die zwei regelmäßig tolle Schnappschüsse aus ihrem Urlaub – und nun teilen sie auch mal wieder ein niedliches Bild von sich. Auf dem Foto blicken die Turteltauben in die Kamera: Während er seine Zunge leicht rausstreckt und mit einem Auge zwinkert, schaut die Beauty mit geöffnetem Mund leicht lasziv. "Alles Gute zu unserem ersten Geburtstag", kommentiert Jasmine ihren Story-Beitrag.

Dass Jacob und Jasmine bereits seit einem Jahr ein Paar sind, dürfte seine Fans überraschen. Erst seit Beginn des Jahres zeigten sich die TikToker regelmäßiger zusammen auf Social Media. Im Laufe der vergangenen Monate machten sie aus ihrer Beziehung aber kein Geheimnis mehr und teilten hin und wieder Einblicke in gemeinsame Reisen, wie beispielsweise nach Südafrika oder New York, oder gemeinsame romantische Unternehmungen.

Reist Jacob nicht mit seiner Liebsten um die Welt, tut er es gemeinsam mit seinen Elevator Boys-Co-Stars Julien Brown, Tim Schaecker (26), Luis Freitag und Bene Schulz. Zuletzt waren die Webstars unter anderem in Los Angeles. Dort drehten sie im vergangenen Juni das Musikvideo zu ihrem neuesten Song "California". Der Hit gilt als eine Art Hommage an die Stadt, da für die fünf Jungs dort alles so richtig seinen Lauf nahm. "Für uns fing damals irgendwie alles hier an... Also vor vier Jahren, als wir als Elevator Boys angefangen haben, kamen wir für zwei Monate nach Kalifornien und danach war es wirklich in Stein gemeißelt, dass wir diese Gruppe sein werden", berichteten die Elevator Boys im Interview mit Us Weekly.

Instagram / jasminettavares Jacob Rott und Jasmine Tavares, August 2025

Instagram / jacobrott Jacob Rott und Jasmine Tavares, Social-Media-Stars

Instagram / jacobrott Elevator Boys, Sommer 2025 in Los Angeles

