Kinowunder: "Das Kanu des Manitu" knackt die Millionenmarke

Michael Bully Herbigs (57) neuester Film "Das Kanu des Manitu" sorgt für Begeisterung in den deutschen Kinos: Bereits nach nur sieben Tagen hat die Komödie die magische Marke von einer Million Kinobesuchern überschritten. Dies wurde offiziell in einer Pressemitteilung von Constantin Film bekannt gegeben. Der Meilenstein wurde im Cinestar/IMAX in Leipzig gebührend gefeiert, wo Bully und sein Team persönlich den millionsten Besucher empfingen. Zur Krönung des Erfolgs erhielt der Film auch den begehrten Bogey-Award, eine Auszeichnung für Filme, die innerhalb von zehn Tagen über eine Million Zuschauer verzeichnen.

Mit diesem fulminanten Start reiht sich "Das Kanu des Manitu" schon jetzt in die Liste der erfolgreichsten Filme des Jahres ein. Der Film ist bereits jetzt der dritterfolgreichste deutsche Streifen 2025 hinter "Wunderschöner" und "Die Drei ??? und der Karpatenhund". Allerdings kommt der Erfolg des Comedy-Spektakels nicht ganz unerwartet: Laut Inside:Kino ist der Vorgänger "Der Schuh des Manitu" der erfolgreichste Film der letzten 69 Jahre. Dementsprechend bleibt abzuwarten, wie sich die Zuschauerzahlen in den nächsten Wochen noch weiter entwickeln.

Einen Rekord hatte der Film allerdings schon jetzt in der Tasche. Am Starttag, dem 14. August 2025, lockte die Komödie rund 160.000 Zuschauer in 743 deutsche Kinos – mehr als jeder andere Film dieses Jahres, wie Filmstarts berichtete. Damit übertraf "Das Kanu des Manitu" sogar den bisherigen Spitzenreiter "Ein Minecraft Film". Bully zeigte also, dass sein Humor auch 24 Jahre nach dem ersten Leinwanderfolg nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.

Getty Images Christian Tramitz, Michael Bully Herbig und Rick Kavanian bei der "Das Kanu des Manitu"-PK

IMAGO / Panama Pictures Michael Bully Herbig, Schauspieler

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"

