Rauchen trotz Verbot: Justin Bieber vapt in einem Restaurant

Justin Bieber (31) hat sich möglicherweise Ärger mit den Behörden eingehandelt, als er in einem französischen Restaurant in West Hollywood unerlaubt E-Zigarette rauchte. Fotos des Vorfalls veröffentlichte Daily Mail. Begleitet wurde der Sänger von seiner Ehefrau Hailey Bieber (28), die ihm das Vape-Gerät sogar reichte, bevor er daran zog. In Kalifornien ist das Dampfen an öffentlichen Orten seit 2016 strengstens untersagt. Das Paar genoss ein privates Abendessen mit Freunden im Coucou und zeigte sich dabei ausgelassen, lachte viel und verabschiedete sich am Ende des Abends herzlich von der Gruppe.

Die entspannte Atmosphäre des Abends steht womöglich auch mit Justins neuem Album "Swag" im Zusammenhang, das kürzlich erschienen ist und von Fans sowie Kritikern gleichermaßen gelobt wurde. Insider berichten, dass die Arbeit an der Platte zuvor für Spannungen in der Ehe des Paares gesorgt habe. Besonders die emotional anstrengende Entstehungsphase des Albums habe zu Problemen geführt, bei denen Justin oft alles andere ausgeblendet habe. Doch seit der Veröffentlichung am 11. Juli scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Justin und Hailey haben wieder mehr Zeit füreinander gefunden, unter anderem bei einem gemeinsamen Familienurlaub in Idaho.

Nichtsdestotrotz steht Justin immer wieder in der Kritik. Jüngst feierte der Sänger beispielsweise mit dem Skandalstar Kyle Massey (33) und sorgte für hochgezogene Augenbrauen bei seinen Fans. Der Disney-Star machte in den vergangenen Jahren nämlich des Öfteren mit diversen Skandalen Schlagzeilen. Unter anderem soll Kyle vor rund vier Jahren pornografische Bilder an ein 13-jähriges Mädchen verschickt haben.

Instagram / lilbieber Justin Bieber in der Schweiz, Juli 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, August 2025

Instagram / lilbieber Kyle Massey und Justin Bieber, August 2025