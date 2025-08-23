Nach Herz-OP: "Aschenbrödel"-Star Pavel Travnicek auf Event

Pavel Travnicek (74), bekannt aus dem Kultfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, feierte kürzlich ein emotionales Comeback im Erzgebirge. Beim Märchenfilm-Festival fabulix, das noch bis 24. August in Annaberg-Buchholz stattfindet, begrüßte der Schauspieler mit seiner Frau Monika und ihrem gemeinsamen Sohn Max hunderte begeisterte Fans. Trotz einer kürzlich erfolgten Herzoperation, bei der ihm ein Schrittmacher eingesetzt wurde, zeigte sich der Star in bester Stimmung. "Dieser Ort hier ist für mich eine zweite Heimat geworden", verriet er glücklich gegenüber Bild.

Der Besuch in Annaberg-Buchholz war für Pavel weit mehr als nur ein beruflicher Termin. Er betonte, wie sehr ihm der direkte Kontakt zu seinen Anhängern helfe, neue Energie zu tanken. "Das Beisammensein mit so vielen Freunden ist für mich besser als jede Kur", so der Schauspieler. Vor wenigen Wochen hatten Berichte über seinen Gesundheitszustand Besorgnis ausgelöst, doch Pavel erklärte, dass bei einer Routineuntersuchung Herzrhythmusstörungen entdeckt worden seien, die dringend behandelt werden mussten. Dank der frühzeitigen Intervention konnte Schlimmeres, wie ein Herzinfarkt, verhindert werden. Der neue Schrittmacher ermögliche es ihm, das Leben mit noch größerer Dankbarkeit zu genießen. "Jeder Tag ist ein Geschenk", reflektierte er über die schwierigen letzten Monate.

Pavel, der seit vielen Jahren mit Monika verheiratet ist und erst vor einigen Jahren Vater geworden war, scheint aus diesen Erlebnissen neue Kraft zu schöpfen. Der Darsteller hatte schon früh in seiner Karriere zahlreiche Herzen erobert, vor allem durch seine Rolle im beliebten Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1973. Seiner Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und den Kontakt zu seinen Fans ist er treu geblieben. "Ich genieße das Leben mit meinen Lieben und verspreche, dass ich auch im kommenden Jahr wieder zum Festival kommen werde", kündigte er den Besuch beim nächsten fabulix-Festival an, das zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden ist.

IMAGO / STAR-MEDIA Pavel Travnicek, November 2018

IMAGO / Future Image Pavel Travnicek mit Ehefrau Monika Travnickova, November 2023

WDR/Degeto Libuše Šafránková und Pavel Travnicek in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

