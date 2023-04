Nach Preluders: Miriam Cani ist in Albanien durchgestartet!

Was wurde eigentlich aus Miriam Cani (37)? Diese Frage haben sich Popstars-Fans bestimmt schon gestellt! Die Sängerin nahm 2003 an der dritten Staffel der Castingshow teil – und gründete danach die Band Preluders mit ihren Kolleginnen Anh-Thu Doan, Anne Ross, Rebecca Miro und Tertia Botha. Die Gruppe hat sich inzwischen aber längst aufgelöst, Miram hat auch keinen Kontakt mehr zu den anderen. Doch was hat sie seitdem getrieben? Im Promiflash-Interview verrät die "Popstars"-Bekanntheit jetzt, dass sie in Albanien durchgestartet ist!

"Ich war nach der Trennung der Band an verschiedenen Projekten tätig. Parallel spielte ich in Albanien eine der Hauptrollen des Musicals Chicago, die Rolle der Roxie", berichtete sie nun. "2011 wurde ich in Albanien eingeladen, Jurymitglied von 'The Voice of Albania' zu werden. Dies war ich dann für vier Staffeln hintereinander." Und damit noch nicht genug: "Ein Jahr darauf wurde ich Jurymitglied von 'X Factor Albania'. Gemeinsam mit ihrem Mann Alban Skenderaj habe sie 2009 außerdem den Eurovision-Vorentscheid für Albanien moderiert.

Miriam hat sich in Albanien eine Karriere aufgebaut und auch eine Familie gegründet – will sie dort für immer bleiben? "Deutschland fehlt mir wirklich sehr. Ich bin dort aufgewachsen. Ich startete dort meine Karriere. Mein Wunsch ist es auf jeden Fall, eines Tagen dorthin wieder zurückzukehren", betont sie im Promiflash-Interview. "Sollte sich musikalisch oder im TV-Bereich ewas interessantes ergeben, würde ich es auf jeden Fall in Betracht ziehen und mich sehr freuen."

Instagram / miriamcani Miriam Cani im Dezember 2022

Instagram / miriamcani Miriam Cani, Sängerin

Instagram / miriamcani Miriam Cani mit ihrem Mann und ihren Kindern

