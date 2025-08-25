Christian Lindner und Franca verbringen ersten Eltern-Urlaub

Christian Lindner (46) und Franca Lehfeldt (35), die seit April stolze Eltern einer Tochter sind, gönnten sich nun eine kleine Auszeit. In ihrer Instagram-Story gewährte die Moderatorin private Einblicke in den "Sommer 2025", wie sie es selbst betitelte. Die Reise führte das Paar in die Schweiz nach Ascona, ein beliebter Ferienort direkt am Lago Maggiore. Während Fotos vom idyllischen See und den Bergen das Urlaubsfeeling unterstrichen, überraschte ein Bild besonders: Christian, sonst fast nur im Anzug zu sehen, zeigte sich in sportlichem Look. In Shorts, Poloshirt und Wanderschuhen stapfte er einen Berghang hinab.

Franca teilte ihre Erlebnisse nicht nur vom See und der Wanderung, sondern zeigte auch Momentaufnahmen mit ihrer Familie. Auf einem der Fotos ist ihr Vater zu sehen, gut gelaunt im Brauhaus Tegernsee mit einem Bierkrug in der Hand. Dazu gab es eine Leckerei: Kaiserschmarrn. Von dem Töchterchen des Paares gibt es jedoch keine Bilder – das Paar scheint weiterhin darauf bedacht zu sein, das Familienleben weitgehend privat zu halten. Die Fotoreihe beendete Franca schließlich mit dem Schriftzug "Und jetzt back to reality", was darauf schließen lässt, dass der Alltag für die kleine Familie nun wieder begonnen hat.

Seit Sommer 2018 gehen die Moderatorin und der Politiker offiziell gemeinsam durchs Leben, 2022 folgte die Traumhochzeit auf Sylt. Mit der Geburt ihrer Tochter hat sich ihr Alltag nun grundlegend geändert, doch die beiden scheinen die neue Lebensphase in vollen Zügen zu genießen. Franca und Christian sind dafür bekannt, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, umso mehr sind die Fans wohl entzückt von den ungewohnten Einblicken in ihren Sommerurlaub.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Lindner und Franca Lehfeldt im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / franca_lehfeldt Christian Lindner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner