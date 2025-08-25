Ehe-Regeln bei Nara Smith: Nur Lucky darf Auto fahren

Nara Smith und Lucky Blue Smith (27) haben ihre Fans am Wochenende auf TikTok an den besonderen Regeln ihrer Ehe teilhaben lassen. Seit ihrer Hochzeit im Februar 2020 hat das Paar nicht nur drei Kinder bekommen und erwartet ein viertes, sondern auch klare Rollenverteilungen etabliert. Dabei ist unter anderem festgelegt, dass Lucky immer fährt. "Ich komme gar nicht erst auf die Fahrerseite", erklärte die Influencerin. Lucky ergänzt, dass es ihn stört, Frauen hinter dem Steuer zu sehen. Beim Müll bleibt Nara ebenso außen vor – eine Aufgabe, die Lucky ganz selbstverständlich übernimmt.

Auch wenn sie den Begriff einer traditionellen Ehe ablehnen, sind einige Regeln sehr stereotypisch. So sucht Nara in Restaurants stets die Gerichte aus, die ihr Ehemann mögen könnte, und sorgt dafür, dass zu Hause immer ausreichend Hot Sauce bereitsteht. Im Gegenzug übernimmt Lucky die Verantwortung fürs Geschirr, da er findet, dass das nur fair sei, nachdem Nara die Mahlzeiten zubereitet. Auch in Sachen Kindererziehung gibt es klare Absprachen: Lucky ist besonders darauf bedacht, wie die Kleinen ihre Haare stylen, während Nara für Looks wie Hochsteckfrisuren zuständig ist.

Das Paar hat offensichtlich großen Spaß daran, sich aufeinander abzustimmen und auch skurrilere Regeln zu befolgen. Eine davon besagt, dass Nara immer auf Luckys linker Seite bleibt, wenn sie ein Gebäude betreten, weil es ihn stört, wenn sie rechts von ihm geht. Diese kleinen Eigenheiten scheinen Teil ihres Erfolgsrezepts als Paar zu sein. Ihre TikTok-Fans verfolgen ihre Beziehung und ihren Familienalltag mit Begeisterung, während Nara und Lucky nicht davor zurückschrecken, intime Einblicke in ihre Ehe mit der Welt zu teilen.

Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025

Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025

Instagram / luckybsmith Lucky Blue Smith und Nara Pellman mit ihrem Baby Rumble Honey, November 2020