Clea-Lacy Juhn kann wegen ihrer Zwillinge nicht schlafen

Clea-Lacy Juhn (34) gab nun tiefe Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mama. Seit der Geburt ihrer Zwillinge im Juli 2024 hat sich ihr Leben grundlegend verändert – insbesondere die Nächte bereiten ihr große Sorgen. "Die Nacht war wieder eine -10/10! Ich war bis halb fünf wach. Ich verstehe es einfach nicht", schilderte sie ihre Gefühlslage in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Ich hab heute Morgen einfach nur noch geweint, weil es so viel Lebensqualität nimmt." Einer ihrer Zwillingssöhne schreie mindestens alle halbe Stunde, weshalb an Schlaf für die Mutter nicht zu denken sei. Seit mittlerweile 13 Monaten habe sie keine einzige Nacht durchgeschlafen und beschrieb ihre Situation eindringlich: "Es ist die Hölle, es ist einfach so furchtbar."

Regelrecht verzweifelt berichtete sie weiter, dass sie schon alle möglichen Lösungen ausprobiert habe. Weder Schlafberaterinnen noch andere Maßnahmen hätten Erfolg gebracht. Unterstützt von ihrem Ehemann Hasim könne sie sich zwar morgens für ein paar Stunden ausruhen, doch der Schlafmangel belaste sie schwer. So bleibt ihr nur, tagsüber ein wenig Schlaf nachzuholen. Clea-Lacy hat sich angewöhnt, ihre Zwillinge für das Mittagsschläfchen im Auto durch die Gegend zu fahren, bis sie einschlafen. An einer ruhigen Stelle stellt sie den Wagen dann ab, legt sich mit einem mitgebrachten Kissen zurück und gönnt sich eine kurze Pause. Diese ungewöhnliche Lösung sei notwendig, um im Alltag über die Runden zu kommen, erklärte die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin.

Der Alltag mit ihren Jungen gestaltet sich aufgrund dieser Herausforderungen alles andere als leicht, doch Clea-Lacy versucht, das Beste daraus zu machen. Vormittags legt sie Wert darauf, gemeinsam mit ihren Zwillingen Zeit zu verbringen und fördert sie mit Spielen, Singen und anderen kreativen Aktivitäten. Auch Ausflüge an der frischen Luft gehören zu ihrem Tagesablauf, um den Jungs schöne Momente zu schenken. Trotz der schwierigen Nächte liebt Clea-Lacy die Zeit mit ihren Kindern sehr und zeigt durch ihren Einsatz und ihre Geduld, wie stark die Bindung zwischen ihr und den beiden ist.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Social-Media-Star

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, ihr Ehemann Hasim und die gemeinsamen Söhne

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Mai 2025

