Angst vor der Trennung: Katharina Eisenblut plagen Albträume

Reality-TV-Star Katharina Eisenblut (31) hat in den vergangenen Tagen mit beunruhigenden Albträumen zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story offenbarte die Sängerin, dass sie mehrfach dieselbe fürchterliche Vision durchleben musste: Ihr Partner Dominic verlässt sie. Die Intensität dieser Träume setzt ihr merklich zu. "Ich kenne das Gefühl von damals, als ich mich getrennt hatte und ich auf einmal ganz alleine war. Und dieses Gefühl hab ich jetzt noch fünfmal stärker in meinen Träumen", erzählte Katharina. Sie wachte mehrmals aus dem Schlaf auf, noch gefangen in der Angst, die sie im Traum gespürt hatte.

Die besondere Verbindung zu Dominic macht diese Träume für Katharina umso belastender. Diese Erlebnisse erinnern die junge Mutter auch an die schmerzvolle Trennung vom Vater ihres Sohnes, die sie als besonders einsames Kapitel in ihrem Leben beschreibt. Unklar bleibt für sie jedoch, warum diese Albträume jetzt so plötzlich und wiederholt auftreten. "Ich verstehe nicht, warum ich das träume und warum ich das momentan dauernd erleben muss. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig fürchterlich", erklärte sie offen. Trotz des Albtraums scheint ihre Beziehung zu Dominic aktuell stabil, auch wenn die Träume Schatten auf ihren Alltag werfen.

Bereits vor einigen Wochen erlebte die Musikerin tatsächlich eine angespannte Phase in ihrer Beziehung, als es zu einem heftigen Streit mit Dominic kam. Nach dem Konflikt fuhr der Unternehmer mit den Kindern davon, damit Katharina Zeit für sich haben konnte. Doch schon kurz darauf suchte sie die Versöhnung und überraschte ihren Partner mit einem Energydrink. "Ich komme, um mich zu entschuldigen. Und ich hab dir einen Energydrink mitgebracht, damit du wieder Kraft bekommst. Nimmst du meine Entschuldigung an?", fragte sie in einem Instagram-Video. Dominic nahm die Entschuldigung an und es folgte ein liebevoller Kuss.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, 2025