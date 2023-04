Neue Action-Serie: Priyanka Chopra wird zur Geheimagentin

Für Priyanka Chopra (40) wird es explosiv. Die Schauspielerin sammelte bereits viel Erfahrung mit Actionfilmen und Thrillern vor der Kamera. Sie wurde vor allem durch ihre Rolle in der Crime-Serie "Quantico" bekannt. Als gebürtige Inderin spielte sie aber auch schon in diversen Bollywood-Produktionen mit. Nun wird sie eine neue Rolle in einer Action-Serie übernehmen: Priyanka spielt in der neuen Serie "Citadel" eine Spionin.

Prime Video veröffentlichte jetzt den brandneuen Trailer zu dem globalen Projekt "Citadel". Darin wird Priyanka neben Game of Thrones-Star Richard Madden (36) die Hauptrolle übernehmen. Sie spielt die Geheimagentin Nadia Sinh, deren Gedächtnis ausgelöscht wurde. Zuvor arbeitete sie in der Spionage-Agentur Citadel. Doch jetzt muss sie zusammen mit ihrem ehemaligen Partner gegen die Organisation kämpfen, die ihre frühere Agentur zerstörte. Angekündigt wurde das spannende Format als eine Mischung aus Action und Mystery. Es soll aber auch eine Liebesgeschichte miteingebunden werden. Die Premiere wird voraussichtlich Ende April gefeiert.

Ihr privates Liebesglück fand Priyanka in dem Popstar Nick Jonas (30). Mit ihm ist sie seit 2018 verheiratet und hat eine gemeinsame kleine Tochter. Allerdings hat sie ihren Liebsten auch schon in ihren Beruf eingebunden. Er hatte in ihrem aktuellen Film "Love Again" nämlich eine Nebenrolle übernommen. In ihrer gemeinsamen Szene haben die beiden ein Date, wobei es zu einem schrägen Kuss kommt.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra in Paris im Juni 2022

Anzeige

Prime Video Richard Madden und Priyanka Chopra in "Citadel"

Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de