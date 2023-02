So cringe ist die Gastrolle von Nick Jonas in Priyankas Film

Knutschfail! Nick Jonas (30) erlangte 2005 mit der Band Jonas Brothers, gemeinsam mit seinen Brüdern Joe Jonas (33) und Kevin Jonas (35), internationale Berühmtheit. Seit 2018 ist der "Camp Rock"-Star mit der Baywatch-Schönheit Priyanka Chopra (40) verheiratet. Letztes Jahr hieß das Paar eine gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen. Nun kommt Priyankas neuer Film "Love Again" im Mai in die Kinos, in dem sie und Sam Heughan (42) die Hauptrollen spielen. Ihr Real-Life-Ehemann Nick hat darin einen Gastauftritt in einer unangenehmen Szene!

Priyanka spielt in dem Liebesfilm die Protagonistin Mira, die romantische SMS an die alte Telefonnummer ihres verstorbenen Verlobten schickt. Während sie nicht weiß, dass hinter der Nummer eine neue Person steckt, lässt sie sich von ihrer Freundin überreden, wieder auf Dates zu gehen. Im Trailer auf YouTube sieht man, dass niemand Geringerer als Nick Jonas Miras Verabredung spielt. In der Szene sitzen die beiden bei Regen im Auto und er beginnt Mira ziemlich unkoordiniert und schlecht zu küssen. Mira fühlt sich sichtlich unwohl und gibt ihm zu verstehen: "Lass uns die Sache doch langsam angehen."

Nicks Cameo-Auftritt sorgt für große Lacher, da er Priyanka schon unendlich oft geküsst hat und er in der Szene nicht mal ihren Mund trifft. Aufgrund des Unterhaltungsfaktors der Szene wurde sie anscheinend in den Trailer mit hineingeschnitten. Normalerweise werden Cameo-Auftritte nämlich nicht beworben, um dem Publikum nicht die Überraschung zu nehmen.

Getty Images Priyanka Chopra mit Nick Jonas bei den Grammy Awards 2020

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Thanksgiving 2021

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im Juli 2022

