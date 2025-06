Shah Rukh Khan machte Priyanka Chopra einen Heiratsantrag

Ein altes Video von Shah Rukh Khan (59) und Priyanka Chopra (42) sorgt derzeit für Wirbel im Netz. In dem viralen Clip auf YouTube aus dem Jahr 2009, aufgenommen bei den NDTV Indian of the Year Awards, neckte Shah Rukh die Schauspielerin während ihrer Auszeichnung als "Indian of the Year" in der Kategorie Entertainment. Priyanka war per Video zugeschaltet, als er sie mit einer abgewandelten Version des Beatles-Songs "Let It Be" überraschte. Der Bollywood-Star fügte aber die Worte "Marry me", übersetzt "Heirate mich", hinzu. Priyanka reagierte sichtlich verblüfft und entgegnete, dass diese Frage weder in einem Lied noch in Worten beantwortet werden könne.

Die Szene wurde damals von vielen als humorvoll betrachtet, hat jetzt jedoch bei den Zuschauern im Internet gemischte Reaktionen ausgelöst. Einige bezeichnen es als "die peinlichste Sache im Netz" und verspüren Fremdscham, während andere es als harmlosen Scherz abtun. Besonders für Aufregung sorgt bis heute vor allem die Tatsache, dass der Filmstar schon zu diesem Zeitpunkt seit vielen Jahren mit seiner Gattin Gauri Khan liiert war und zudem Vater ihrer gemeinsamen Kinder ist. Manche Fans sehen in seinem Scherz daher sogar eine Beleidigung gegenüber seiner Frau, die sich "absolut gedemütigt gefühlt" haben muss.

Die Gerüchte um eine angebliche Affäre der beiden Darsteller halten sich seit Jahren hartnäckig und wurden sogar von der berühmten Inderin während eines vergangenen Interviews bekräftigt. Besonders ihre auffallend vertraute Zusammenarbeit an Projekten wie "Don: The Chase Begins Again" und "Don 2" sorgte für Schlagzeilen. Die Spannungen sollen schließlich so weit gegangen sein, dass Shah Rukhs Ehefrau und Regisseur Karan Johar sich eingeschaltet haben sollen. Das berichtete unter anderem Bollywood Shaadis. Später zog Priyanka in die USA und konzentrierte sich auf ihre Hollywood-Karriere, während Shah Rukh in Bollywood blieb.

Getty Images Gauri und Shah Rukh Khan, Oktober 2011

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan, Januar 2011

