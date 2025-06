Priyanka verrät: So nennt Tochter Malti die Jonas Brothers

Priyanka Chopra (42) war jetzt zu Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", um ihren neuen Film "Heads of State" zu promoten. Dabei kam auch ihre dreijährige Tochter Malti zur Sprache. Die Schauspielerin erzählte Jimmy (50) eine herzerwärmende Anekdote: Malti nennt die Jonas Brothers, die Band ihres Vaters Nick Jonas (32) und dessen Brüder, die "Donut Brothers". Laut Priyanka erkennt die Kleine die Musik der Jonas Brothers zwar noch nicht gezielt, hat aber einen süßen Namen für die Band erfunden.

Neben ihrer Liebe zur Musik – Maltis aktueller Lieblingssong ist "APT" von Bruno Mars (39) und Rosé (28) – erlebt die kleine Familie wohl viele spannende Abenteuer. Malti, die im Januar 2022 über eine Leihmutter zur Welt kam, besucht eine Vorschule in New York und nimmt zusätzlich an verschiedenen Aktivitäten teil, wie Nick laut People Magazine verriet. Besonders Karate bereitet ihr große Freude, während Fußball nicht ihr Fall ist. "Es ist toll, diese Art von Stabilität und Freundschaft und all das zu haben, was ich in der Vergangenheit vielleicht für selbstverständlich gehalten habe", betonte er.

Priyanka und Nick Jonas sind seit 2018 verheiratet und schwärmen in Interviews regelmäßig von ihrem gemeinsamen Familienglück. Während Priyanka, bekannt aus Filmen wie Baywatch, ihren Fokus derzeit auf Familie und Hollywood-Karriere legt, meistert Nick das Leben als Musiker und Papa. Die Jonas Brothers, zu denen auch Nicks Brüder Joe (35) und Kevin Jonas (37) gehören, sind weiterhin sehr erfolgreich. Maltis Spitzname "Donut Brothers" hat die Herzen ihrer Eltern und Fans erobert – und sorgt im Netz für viele Schmunzler.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochter, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London