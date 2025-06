Priyanka Chopra glänzt in Cut-Out-Kleid bei Filmvorführung

In New York City strahlte Priyanka Chopra (42) kürzlich bei einer besonderen Vorführung des Films "Heads of State". Die Schauspielerin erschien in einem eleganten weißen Kleid, das mit raffinierten Details wie seitlichen Cut-outs und einer figurbetonten, gerafften Passform überzeugte. Ein Highlight ihres Looks war der tiefe Beinschlitz des Kleides, der für einen stilvollen Hingucker sorgte. Priyanka kombinierte das Outfit mit schwarzen High Heels und setzte mit locker gewellten Haaren auf einen glamourösen, aber natürlichen Look, berichtete DailyMail. Der Film, in dem sie die Rolle der MI6-Agentin Noel Bisset spielt, feiert am 2. Juli seine Premiere auf Prime Video.

Neben Priyanka zählen Idris Elba (52) und John Cena (48) zu den Hauptdarstellern von "Heads of State", einer actiongeladenen Komödie, die von einer globalen Verschwörung erzählt, welche der Premierminister Großbritanniens und der Präsident der Vereinigten Staaten gemeinsam bekämpfen müssen. Der Film wurde unter anderem in London, Liverpool, Frankreich und Serbien gedreht. Das hochkarätige Projekt wird von Peter Safran und John Rickard produziert und zeigt eine Riege bekannter Gesichter wie Paddy Considine (51), Jack Quaid (33) und Carla Gugino. Das Drehbuch wird als Mischung aus "Air Force One" und "Midnight Run" beschrieben.

Privat genießt Priyanka Chopra das Familienleben mit ihrem Ehemann Nick Jonas (32) und ihrer gemeinsamen Tochter. Interessanterweise kamen zuletzt durch Miley Cyrus (32) Erinnerungen an Nicks Vergangenheit mit der Popsängerin auf. Miley, die Nick in den 2000ern datete, sprach in ihrem Podcast darüber, dass heute alles in bester Ordnung zwischen ihnen sei. "Wir sind alle weitergezogen. Alles ist gut in der Welt", kommentierte sie rückblickend und mit einem Augenzwinkern. Priyanka und Nick, die seit 2018 verheiratet sind, haben sich seither als eines der Traumpaare Hollywoods etabliert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2025

Anzeige