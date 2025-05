Nick Jonas verrät Lieblingssportarten seiner Tochter Malti

Nick Jonas (32) hat in einem TV-Interview über die Hobbys seiner dreijährigen Tochter Malti gesprochen, die er gemeinsam mit seiner Frau Priyanka Chopra (42) großzieht. Der Sänger erzählte in der Sendung "Live with Kelly and Mark", dass Malti aktuell eine Begeisterung für Karate entwickelt habe. Dabei gehe es ihr vor allem um das Tragen der typischen Karate-Outfits und das Üben von Bewegungen, wie Nick schmunzelnd anmerkte. Ein anderes Hobby hingegen stieß auf wenig Begeisterung: "Wir haben es mit Fußball probiert, aber das mochte sie gar nicht." Neben ihren neuen Aktivitäten in der Vorschule in New York und den besagten Kursen hat Malti laut Nick auch ihren ersten Freundeskreis gefunden, was den stolzen Vater besonders freut.

Das Promi-Paar hatte im Januar 2022 Tochter Malti via Leihmutterschaft willkommen geheißen. Die erste Zeit war für die Familie jedoch eine Herausforderung, da das Mädchen ihre ersten hundert Tage im Krankenhaus auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen musste, bevor sie schließlich rechtzeitig zum Muttertag nach Hause konnte. In einem Interview mit Elle verriet Priyanka Chopra, dass sie durch diese Erfahrungen sensibler und emotionaler geworden sei. Auch als Mutter spüre sie das deutlich – besonders im Umgang mit ihrer Tochter Malti, die sie charmant um den Finger gewickelt habe. "Ich habe keine Ahnung, wie ich sie je disziplinieren soll", scherzte sie.

Nick zeigt sich ebenso als engagierter und liebevoller Vater. Der Musiker, der mit Hits wie "Jealous" bekannt wurde, genießt es, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen. Er betonte gegenüber People, dass er für Malti immer "einfach nur Papa" sei und sie ihm dadurch wieder Bodenhaftung gebe. Selbst bei einer Frisur ließ er sich kürzlich von seiner Tochter inspirieren und teilte ein Bild mit einer hellblauen Haarschleife aus Maltis Sammlung. Solche Momente zeigen, wie sehr der Sänger in seiner Rolle als liebevoller "Girl Dad" aufgeht.

Instagram / nickjonas Nick Jonas mit Familie, Dezember 2024

Craig Barritt/Getty Images for Tony Award Productions, Instagram / nickjonas Collage: Nick Jonas und seine Tochter Malti

