Strand & Familie: Priyanka Chopras perfekter 43. Geburtstag

Heute feiert Priyanka Chopra (43) ihren 43. Geburtstag – und ihre Fans auf der ganzen Welt feiern mit! Die Schauspielerin gehört längst zur Hollywood-Elite und zeigt auch an ihrem Ehrentag, dass sie Stil und Ausstrahlung perfekt vereint. Ob beim Springen am Strand, beim Kuscheln mit Tochter Malti oder mit Ehemann Nick Jonas (32) – Priyanka begeistert immer wieder mit privaten Einblicken. Auf Instagram legte sie jetzt nach und teilte ein Video mit den schönsten Urlaubsimpressionen – inklusive Meer, Sonne und ganz viel Liebe!

Priyanka, die oft in Gesellschaft ihres berühmten Gatten und ihrer kleinen Familie abgelichtet wird, weiß auch, wie man die Balance zwischen Glamour und Gelassenheit findet. Ihr Stil beeinflusst Modetrends und ihre Auftritte strahlen meist etwas Zeitloses und zugleich Modernes aus. Gerade auf den Urlaubsfotos präsentiert sie sich ganz privat mit Ehemann Nick Jonas und ihrer kleinen Familie. Fernab vom Rampenlicht genießt Priyanka die gemeinsame Zeit, doch ihre Fans feiern jeden Schnappschuss – die Likes sprechen für sich!

Geboren am 18. Juli 1982, hat Priyanka Chopra in ihrem bisherigen Leben bemerkenswert viele Meilensteine erreicht. Die Schauspielerin, die ursprünglich aus Indien stammt, wurde nach ihrem Durchbruch in Bollywood auch in Hollywood zu einem wahren Star. Seit ihrer Hochzeit mit Nick Jonas im Jahr 2018 und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter steht Priyanka nicht nur für beruflichen Erfolg, sondern auch für ein Familienleben voller Glück und Harmonie. Ihre Fans feiern sie heute nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch für die Art, wie sie Beruf und Familie meistert – eine Mischung, die ihresgleichen sucht.

Getty Images Priyanka Chopra im Juli 2025 in London

https://www.instagram.com/p/DMN8Gj1p0ws/ Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub auf einem Bild bei Instagram

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra bei der Met Gala 2025