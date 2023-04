"War geschockt": Katharina Damms Baby krabbelt Treppe hoch

Damit hat Katharina Damm wohl nicht gerechnet! Die YouTuberin und ihr Mann Leo sind nun schon seit 14 Jahren ein Paar. Vergangenes Jahr durften sie Töchterchen Lorena auf der Welt begrüßen. Ihren Followern gibt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. So nahm sie ihre Fans nun bei einem ganz besonderen Moment mit – und den kann sie wohl selbst noch nicht ganz fassen. Katharinas Tochter Lorena krabbelt nämlich bereits eine Treppe hinauf!

In ihrer Instagram-Story teilt die Schwester von Anna Maria Damm (26) ein niedliches Video ihrer Tochter. Darauf mobilisiert die Kleine all ihre Kräfte und krabbelt wagemutig zwei Stufen einer kleinen Treppe hinauf! Das kann Katharina selbst kaum fassen. "Ich war einfach geschockt, weil sie einfach locker flockig mal die Treppe hochgeht – ne hochkrabbelt. Was? Wer hat dir das beigebracht?", fragt sich der Internetstar total verblüfft.

Die kleine Lorena hält Katharina auf jeden Fall mächtig auf Trab! Das hat jedoch auch ein paar Auswirkungen auf ihr Liebesleben. "Man hat nicht mehr so viel Zeit füreinander", gab sie vor wenigen Monaten zu. Ihre Partnerschaft sei jedoch so gefestigt, dass sie gut damit umgehen können. "Wir sind einfach überglücklich, weil aus unserer Liebe so ein kleines süßes Wesen entstanden ist", freute sich die Fashion-Expertin.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damms Tochter Lorena im April 2023

Instagram / leo.onardo YouTuberin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

