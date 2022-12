Katharina und Anna Maria Damms Kids werden zusammen getauft

Katharina und Anna Maria Damm (26) haben etwas zu feiern. Im vergangenen Monat hatte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin die freudigen Nachrichten publik gemacht, dass sich ihre Familie erneut vergrößert. Zu ihrer vierjährigen Tochter und ihrer im Juli geborenen Nichte gesellt sich im kommenden Jahr dann ein weiteres Mädchen. Nun stand für die Influencerin und ihre Schwester ein besonderer Tag an: Eliana und Lorena wurden gemeinsam getauft.

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige nun einige Eindrücke des Gottesdienstes und der anschließenden Feier. So saß ihre Tochter auf einem der Bilder beispielsweise auf dem Schoß ihrer Mama, während sie dem Geschehen interessiert folgte. Auch Aufnahmen der Tischdekoration oder des Essens veröffentlichte Katharina. "Danke an Familie und Freunde, die an diesem schönen Tag dabei sein konnten und sich Zeit genommen haben", bedankte sie sich bei allen Anwesenden. Sie fuhr fort, dass für sie der 25. Dezember ein wirklich schönes Taufdatum sei.

Auch ihre Schwester schien von der Tauffeier mehr als begeistert zu sein. "Es war ein schöner Gottesdienst. Die Kinder waren sehr geduldig, haben es toll gemeistert", schwärmte Anna Maria in ihrer Story. Zudem teilte sie ein süßes Foto, auf dem Eliana ihre kleine Cousine auf dem Arm trägt.

Lorena Damm, Tochter von Katharina Damm

Lorena und Eliana Damm im Dezember 2022

Katharina Damm mit ihrer Familie im September 2022

