Todestag: Anna Maria und Katharina Damm gedenken ihres Papas

Für Anna Maria Damm (27) und ihre Schwester Katharina ist der heutige Tag kein leichter. Vor genau zwei Jahren haben die Influencerinnen ihren geliebten Vater verloren. Er hatte den Kampf gegen seine Krebserkrankung nicht gewinnen können. Für die Schwestern bleibt die Zeit mit ihm unvergessen – an seinem Todestag macht ihnen der Verlust aber offenbar noch einmal mehr zu schaffen. Im Netz gaben Anna Maria und Katharina emotionale Einblicke.

Anna Maria veröffentlichte auf Instagram einen Zusammenschnitt ihrer liebsten Erinnerungen an ihren Vater. "Ich bin so ein emotionaler Mensch. Das nervt mich so. Wenn es einmal fließt, hört es nicht mehr auf", schrieb die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin zu einem Selfie, das sie beim Weinen zeigt. Es gehe ihr an diesem Tag aber auch schon etwas besser als im vergangenen Jahr: "So einen plötzlichen Verlust zu erleiden ist nie einfach, aber ich kann euch sagen, dass es mit der Zeit besser wird und man immer mehr die Zeit schätzt, die man miteinander hatte."

Auch Katharina meldete sich in ihrer Story zum Todestag. Die 28-Jährige teilte ein Foto vom Himmel, schrieb dazu "Papa" und fügte ein Tauben-Emoji sowie ein weißes Herz hinzu. Abgesehen davon hielt sie sich, was das Thema angeht, bislang aber ziemlich bedeckt.

Anna Maria Damm, Influencerin

Anna Maria Damm mit ihrem Vater im Juni 2021

Anna Maria und Katharina Damm auf den Philippinen

