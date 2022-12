Als Neu-Eltern: Streitet Katharina Damm oft mit ihrem Mann?

Fliegen bei Katharina Damm zu Hause auch mal die Fetzen? Die YouTuberin und ihr Mann Leo sind seit 14 Jahren ein Paar und sind vor wenigen Monaten Eltern einer Tochter geworden. Was den Alltag zu dritt angeht, haben die beiden klare Regeln. Während sie hauptsächlich die Verantwortung für die kleine Lorena übernimmt, kümmert sich ihr Liebster ums Kochen. Geraten Katharina und Leo dennoch manchmal aneinander?

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass es in ihrer Ehe sehr friedlich zugehe: "Ein paar Diskussionen hier und da sind normal, aber so richtig streiten [wir] wirklich selten." Mit ihrem Mann könne man sich aber auch gar nicht richtig streiten. "Der ist eine Waage! Ihm ist nichts wichtiger als Harmonie", erklärte die Schwester von Anna Maria Damm (26).

Trotzdem betonte Kat, dass sich ihre Beziehung seit der Geburt ihrer Tochter auch etwas verändert habe. "Man hat nicht mehr so viel Zeit füreinander und manchmal ist man auch gereizter in manchen Situationen. Bei mir kommen da noch die Stillhormone hinzu", zählte sie auf. Ihre Partnerschaft sei jedoch so gefestigt, dass sie gut damit umgehen können. "Wir sind einfach überglücklich, weil aus unserer Liebe so ein kleines süßes Wesen entstanden ist", freute sich die Fashion-Expertin.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena Mara

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrer Familie

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm auf Santorini im September 2022

