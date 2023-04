Katharina Damms Tochter Lorena ist schon acht Monate alt

Katharina Damm kann offenbar kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Im Sommer vergangenen Jahres sind die Influencerin und ihr Mann Leo erstmals Eltern geworden: Im Juli 2022 hatte ihr erstes Kind – eine kleine Tochter namens Lorena Mara – das Licht der Welt erblickt. Seither gewährt die Schwester von Anna Maria Damm (26) ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als stolze Mama. Dass ihre Kleine immer größer wird, kann sie offenbar kaum fassen: Katharinas Tochter Lorena ist bereits acht Monate alt!

In ihrer Instagram-Story teilte Kat jetzt diesen neuen Schnappschuss von ihrem Töchterchen Lorena: Auf dem Foto steht die Kleine in einem niedlichen Strampler mit Blumen-Print an einem Couchtisch – und dabei strahlt sie bis über beide Ohren. "Acht Monate", betonte die YouTuberin voller Stolz und fügte hinzu: "Und bald wird sie neun Monate."

Wie schnell sich Lorena entwickelt und groß wird, hatte Katharina schon vor ein paar Tagen feststellen müssen. Ihr kleiner Schatz war nämlich eigenständig zwei Treppenstufen hochgekrabbelt. "Ich war einfach geschockt, weil sie einfach locker flockig mal die Treppe hochgeht – ne hochkrabbelt. Was? Wer hat dir das beigebracht?", hatte sich die verblüffte Mama im Netz zu Wort gemeldet.

Instagram / leo.onardo YouTuberin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damms Tochter Lorena Mara im April 2023

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena

