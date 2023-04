Beauty in Türkis: Priyanka Chopra zeigt Bein im Glamour-Look

Sie ist ein echter Hingucker! Priyanka Chopra (40) ist neben ihrer Arbeit als Schauspielerin und Produzentin auch für ihr Modebewusstsein bekannt. Das hatte sie bereits auf unzähligen Events unter Beweis gestellt. Für die Premiere ihrer neuen Serie "Citadel" zog die indische Beauty wieder alle Blicke auf sich. Für den Anlass entschied sich die ehemalige Miss-World für eine elegante Robe – Priyanka glänzte in Türkis!

Am Dienstag posierte die 40-Jährige gemeinsam mit ihrem Co-Star Richard Madden (36) für ihre neue Amazon-TV-Serie in Mumbai. Neben dem Game of Thrones-Star, der sich für einen dunklen Anzug entschied, stach die Frau von Nick Jonas (30) in ihrer farbigen Robe heraus: In dem leuchtend türkisfarbenen Kleid mit schwarzen Punkten und asymmetrischem Schnitt zeigte Priyanka viel Bein. Ihr aufregendes Make-up rundete den glamourösen Look ab.

Ihren eleganten Stil hat die Mutter einer kleinen Tochter vor wenigen Wochen gemeinsam mit ihrem Mann in Paris zur Schau gestellt: Komplett in Pink begeisterte Priyanka auf den Bildern. Mit ihrem pinkfarbenen Maxikleid von Valentino und der farblich passenden Tasche verließ die Produzentin gemeinsam mit Nick die Valentino-Fashionshow.

Getty Images Priyanka Chopra auf der Premiere von "Citadel" in Mumbai im April 2023

Getty Images Priyanka Chopra und Richard Madden auf der Premiere von "Citadel" in Mumbai im April 2023

KCS Presse / MEGA Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas

