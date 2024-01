Nahm Joe Jonas seine Neue zu Date mit Priyanka und Nick mit?

Lernt Stormi Bree Henley (33) schon Joe Jonas' (34) Familie kennen? Seit seiner Trennung von Sophie Turner (27) wird gemunkelt, dass der Sänger und das Model sich daten. Zuletzt sollen die beiden nach dem Jahreswechsel sogar gemeinsam im Skiurlaub gewesen sein. Wie ernst die Romanze ist, ist derzeit noch nicht klar. Doch nun scheint es, als würde Stormi auch schon Joes Bruder kennen!

Joes jüngerer Bruder Nick ist mit der Schauspielerin Priyanka Chopra (41) verheiratet und die postete bei Instagram ein Foto im Netz, das vier Hände beim Anstoßen mit Champagnerflöten zeigt. Gesichter waren auf dem Bild zwar nicht zu sehen, dafür aber eine Tätowierung auf einer der Hände – und der Körperschmuck sah verdächtig nach dem Motiv aus, das auch Stormi auf der Hand hat. Doch so schnell, wie es auftauchte, verschwand das Foto auch wieder aus dem Netz. Sollte es aber wirklich die Hand der US-Amerikanerin gewesen sein, sieht es so aus, als würde Joe ihr schon seine Geschwister vorstellen.

Aber was sagt eigentlich Joes Ex Sophie zu der vermeintlich neuen Frau in seinem Leben? Die Game of Thrones-Darstellerin soll sich nicht daran stören, dass ihr Verflossener weitergezogen ist. "Es stört sie nicht, mit wem Joe sich trifft. Sie ist erleichtert, dass er weitermacht", hatte ein Insider gegenüber Ok! erklärt.

Getty Images Joe Jonas, Sänger und Schauspieler

Instagram / stormibree Stormi Bree Henley mit Strickmütze

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

