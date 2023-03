Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas stylish unterwegs

Priyanka Chopra Jonas (40) und Nick Jonas (30) springen mit ihren Outfits auf der Valentino-Fashionshow ins Auge! Die indische Schauspielerin und der US-amerikanische Sänger sind glücklich verheiratet und stolze Eltern einer einjährigen Tochter. Mit ihrer multikulturellen Beziehung und ihrem politischen Engagement begeistern sie viele Fans rund um die Welt. Während das Power-Pärchen Karriere und Familie unter einen Hut bringt, kommt wohl auch die Beziehung der beiden nicht zu kurz. Händchen haltend und superstylish wurden Priyanka und Nick jetzt in Paris gesichtet.

Paparazzi haben die beiden am Sonntag in der französischen Hauptstadt abgelichtet: Komplett in Pink zieht die indische Schönheit auf den Bildern die Blicke auf sich. Mit ihrem pinkfarbenen Maxikleid von Valentino und der farblich passenden Tasche verlässt Priyanka gemeinsam mit Ehemann Nick die Valentino-Fashionshow. Während die Schauspielerin knallige Farben trägt, glänzt Nick Jonas in einem gemusterten schwarzen Valentino-Anzug.

Schon im Januar zeigten die beiden, wie glücklich sie sind, als Priyanka mit Töchterchen Malti ein Event zu Ehren von Ehemann Nick besuchte. Das Besondere daran: Das Gesicht ihrer Tochter hatten die Eltern bisher nicht gezeigt. Umso entzückter waren Fans von der kleinen Malti, die sich zusammen mit Mutter Priyanka über den Walk-of-Fame-Stern für Papa Nick freute.

KCS Presse / MEGA Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und ihr Mann Nick Jonas im Januar 2020

Getty Images Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

