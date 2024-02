Nick Jonas und Priyanka Chopras Luxusvilla ist unbewohnbar!

Der Sänger Nick Jonas (31) und die Schauspielerin Priyanka Chopra (41) heirateten 2018. Im September 2019 kaufte das Ehepaar sich dann eine Villa für 20 Millionen Dollar. Doch das Traumhaus des Pärchens verwandelte sich nur kurze Zeit später zu einem Albtraum. Sie kämpfen mit einem Schimmelbefall in ihrer luxuriösen kalifornischen Villa. Dieser führte zu einem Rechtsstreit, da ihr Zuhause unbewohnbar geworden ist.

Im Mai 2023 reichten sie eine Klage ein. Laut dieser sollen der Pool und das Spa im April 2020 bereits eine Reihe von Problemen gemacht haben. Eine poröse Abdichtung begünstigte Schimmelbefall in einem Teil des inneren Wohnbereichs. Nik und Priyanka mussten aus ihrem Zuhause ausziehen. In der Klageschrift heißt es, diese Probleme machten die Räumlichkeiten angeblich praktisch unbewohnbar und aus gesundheitlicher Sicht gefährlich. Page Six veröffentlichte, dass laut der Klage die Abdichtungsprobleme mehr als 1,5 Millionen Dollar kosten sollen. Der geschätzte allgemeine Schaden beläuft sich auf etwa 2,5 Millionen Dollar.

Nick, Priyanka und ihre Tochter Malti haben einen neuen Wohnsitz bezogen. Die besorgten Eltern kümmerten sich sofort um ein schimmelfreies Umfeld für sie. Nachdem die Kleine so einen schweren Start auf dieser Welt hatte, sind ihre Eltern besonders vorsichtig. Die Zweijährige musste über 100 Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas mit seiner Frau Priyanka Chopra und ihrer Tochter Malti

Anzeige

Was denkt ihr über den Schimmelbefall in der Villa? Das ist sehr ärgerlich. Das ist nur ein temporäres Problem. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de