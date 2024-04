Wie knuffig! Priyanka Chopra teilt Fotos mit Tochter Malti

Seit Januar 2022 sind Priyanka Chopra (41) und Nick Jonas (31) stolze Eltern einer kleinen Tochter: Die kleine Malti Marie erblickte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Seither geben die Schauspielerin und der Sänger immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben – so wie jetzt auch. Auf Instagram teilt die Beauty eine neue Bildreihe, die wirklich zum Dahinschmelzen ist! Auf einem Foto sitzt Töchterchen Malti auf Priyankas Schoß und scheint mit ihrer Kamera einen Schnappschuss von ihrer Mama zu machen. Ein anderer Moment zeigt das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam auf einer kleinen Wippe auf einem Spielplatz.

Dass die 41-Jährige so ehrliche Einblicke in ihren Alltag als Mama gibt, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. "Malti Marie hat mit ihrer Mutter Frankreich erkundet. Das ist so süß", "Ich liebe diese Bilder" oder "Tolle Bilder! Danke fürs Teilen", lauten nur einige der erfreuten Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an und schwärmt: "Du bist so schön und deine kleine Prinzessin Malti ist auch wunderschön. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Frankreich."

Im Januar feierten Nick und Priyanka bereits den zweiten Geburtstag ihres Töchterchens – und legten sich für die Feierlichkeit mächtig ins Zeug! Da Malti offenbar ein großer Fan der "Sesamstraße" ist, stand ihr Ehrentag ganz unter diesem Motto: Elmo. Dabei wurde an nichts gespart: Es gab nicht nur eine Torte, sondern auch einen Aufsteller und sogar eine richtige Elmo-Handpuppe. "Unser kleiner Engel ist zwei Jahre alt", schrieb der 31-Jährige stolz zu einer niedlichen Aufnahme des Geburtstagskindes.

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrem Mann Nick Jonas und ihrer Tochter Malti

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Priyanka so private Einblicke in ihr Familienleben gewährt? Ich finde das echt niedlich! Ich finde, das muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de