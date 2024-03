Bezaubernd! Priyanka Chopra besucht Hindu-Tempel mit Familie

Zeit mit der Familie kann man nie genug haben. Das findet auch Priyanka Chopra (41), die Fotos von sich und ihren Liebsten im Ram-Mandir-Tempel auf Instagram teilt. Mit dabei waren natürlich Ehemann Nick Jonas (31) und Töchterchen Malti Marie, aber auch ihre Mama Madhu Chopra. Die Fotos zeigen die kleine Malti auf den Armen ihrer Eltern in den Hallen des Tempels. Priyanka und ihre Tochter tragen Saris in intensiven Farben, während Nick einen cremefarbenen Kurta trägt. Die drei haben ihre Outfits sogar aufeinander abgestimmt – jedes Teil ist mit blumigen Bestickungen verziert. Die niedlichen Fotos wurden von Priyanka mit "Segenswünsche für die Kleine und unsere Familie" betitelt.

Die Verbindung zu ihrer Kultur ist für Priyanka sehr wichtig. Im Jahr 2018 ging sie mit Nick den Bund der Ehe ein, den die beiden sowohl mit einer christlichen als auch mit einer hinduistischen Feier zelebrierten. Wie die Traditionen besagen, ging die Party in Indien über ganze fünf Tage. Dabei wurden Priyanka die Hände und Füße mit Henna bemalt und sie trug mehrere farbenfrohe Saris. Auch Nick ehrte die Kultur seiner Frau und kam zur Trauung auf einem weißen Pferd angeritten, wie es Priyanka damals auf Instagram zeigte. In den vergangenen Jahren nutzte Priyanka ihre freie Zeit, um mit Tochter Malti nach Indien zu reisen. Sie besuchten sogar extra einen Tempel in Mumbai, um Malti dort von einem Priester segnen zu lassen.

2022 konnte das Paar die kleine Malti auf der Welt willkommen heißen. Damals hatten die Schauspielerin und der Sänger sich entschieden, mithilfe einer Leihmutter Eltern zu werden. Priyanka und Nick sind seit Maltis Geburt ganz vernarrt in ihre Tochter. Wann die drei das nächste Mal die Heimat der Bollywood-Schauspielerin besuchen, ist noch offen. Papa Nick wird nämlich ab Mitte April wieder mit seiner Band Jonas Brothers auf Tournee gehen und auch Priyanka will bald wieder ins Filmgeschäft einzusteigen, wie sie gegenüber People angedeutet hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra Jonas mit Tochter Malti Marie, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Priyanka mit Tochter Malti den Tempel besucht hat? Schön, dass die Kleine die Kultur so kennenlernen kann! Na ja, Malti wird sich da doch eh nicht dran erinnern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de