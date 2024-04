Süß: Priyanka Chopra albert mit Tochter Malti am Set herum

Priyanka Chopra (41) hatte am Donnerstag eine besonders süße Arbeitsbegleitung. Die Schauspielerin nahm ihre Tochter Malti Marie mit ans Set. Vor allem die Zweijährige scheint bei dem Ausflug viel Spaß gehabt zu haben. Priyanka teilte in ihrer Instagram-Story ein paar niedliche Schnappschüsse, die sie und Malti zeigen. Unter anderem postete die "Love Again"-Darstellerin ein Foto, auf dem sie und ihr Sprössling Händchen halten. Das kleine Mädchen strahlt dabei bis über beide Ohren. "'Nimm dein Baby mit zur Arbeit'-Tag schrieb Priyanka zu den Aufnahmen.

Ihre Fans versorgt Priyanka regelmäßig mit Bildern ihrer Tochter. Erst vor wenigen Tagen postete sie auf Instagram eine Reihe an Bildern, die einige Momente einer Reise nach Frankreich dokumentieren. Unter anderem zeigte sich die "Der weiße Tiger"-Darstellerin mit Malti auf dem Spielplatz oder beim Herumalbern in einem Café. Bei den Followern lösten die Fotos große Begeisterung aus. So waren Kommentare wie "Tolle Bilder! Danke fürs Teilen" oder "Du bist so schön und deine kleine Prinzessin Malti ist auch wunderschön. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in Frankreich" unter dem Post zu lesen.

Malti kam mit der Hilfe einer Leihmutter im Januar 2022 als Frühchen zur Welt. Die ersten Monate in ihrem jungen Leben waren daher alles andere als leicht. In einem Interview mit Today verriet Priyanka, dass sie und ihr Ehemann Nick Jonas (31) immer wieder um Maltis Leben bangen mussten. "Ich konnte tagelang nicht schlafen, weil sie jetzt plötzlich ohne Monitor zu Hause war. Ich habe mein Ohr auf ihre Brust gelegt. Ich bin alle paar Minuten aufgewacht, um zu sehen, ob es ihr gut geht", erinnerte sich der Filmstar zurück.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti Marie, 2024

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti im April 2024

