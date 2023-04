Brittany Furlans Vagina ist seit Ehe mit Tommy Lee verändert

Da hat sich wohl einiges verändert! Brittany Furlan (36) und ihr heutiger Ehemann Tommy Lee (60) sind seit einigen Jahren ein Paar. 2018 fiel der Musiker vor der YouTube-Bekanntheit auf die Knie und machte ihr am Valentinstag einen Heiratsantrag. Genau ein Jahr später läuteten dann die Hochzeitsglocken. Im Bett scheint es bei den beiden ziemlich heiß herzugehen – denn Brittanys Vagina scheint seit der Beziehung etwas anders auszusehen!

Bei Instagram teilt die Netz-Bekanntheit ein Video eines Auftritts und berichtet: "Ich habe vor vielen Jahren Stand-up-Comedy gemacht, das wissen nicht viele Leute über mich." Doch dann habe sie ihren Ehemann Tommy kennengelernt. "Und ihr wisst von Tommy Lee? Ich sollte jetzt für den Rest meines Lebens Sit-Down-Comedy machen", spielt die Komikerin auf das Gemächt ihres Mannes an. "Hat jemand einen Eisbeutel oder ein Heizkissen? Meine Vagina war normal! Sie war nett und süß!" Jetzt erinnere ihr Geschlechtsteil sie eher an zerkautes Beef Jerky.

Auch in der Netflix-Dokumentation "The American Meme" packte die Blondine bereits über die Beziehung aus: "Ich habe jemanden getroffen, dem ich vertrauen kann." Sie habe in ihren vorherigen Beziehungen nie vertrauen können. "Ich würde sagen, Tommy ist meine erste wahre Liebe und ich bin endlich sicher und glücklich!", gesteht Brittany.

