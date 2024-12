Pamela Andersons Sohn Brandon ist eine große Stütze für sie

Pamela Anderson (57), bekannt für ihre ikonische Rolle als Rettungsschwimmerin CJ Parker in "Baywatch", hat in ihrem Sohn Brandon Thomas Lee (28) einen ganz besonderen Unterstützer. In einem Interview mit Variety sprach der Schauspieler und Produzent darüber, wie er es zu seiner "persönlichen Mission" gemacht hat, die Karriere seiner Mutter hinter den Kulissen zu unterstützen und Vorurteile zu durchbrechen. Brandon enthüllte, dass es ihn Jahre gekostet habe, das stereotype Image seiner Mutter als Sexsymbol aus den Zeiten ihrer Playboy- und "Baywatch"-Erfolge bei Hollywood-Bossen zu ändern. Zuletzt half er Pamela, eine Rolle im Film "The Last Showgirl" zu bekommen – gegen den Widerstand ihres früheren Agenten, der ihr das Drehbuch vorenthalten wollte.

Brandon, der selbst die Karriere seiner berühmten Mutter hautnah miterlebte, sagte im Gespräch mit Variety: "Meine persönliche Mission war es, meiner Mutter die Möglichkeiten zu geben, die sie mir als Kind ermöglicht hat." Pamela habe immer alles für ihre Söhne getan, fügte er hinzu, und es sei ihm deshalb wichtig, sie zu schützen und Projekte auszuwählen, auf die sie stolz sein könne. Zusammen entschieden Pamela und Brandon, lukrative Angebote abzulehnen, die das stereotype Bild von Pamela lediglich vermarkten, ohne ihr wirklich Wertschätzung entgegenzubringen. Stattdessen konzentrieren sich Mutter und Sohn auf Projekte, hinter denen beide stehen können.

Der Zusammenhalt der Familie Anderson-Lee beeindruckt viele, besonders in den sozialen Netzwerken. Nutzer lobten Brandon für sein Engagement und seine Liebe zu seiner Mutter. "Er ist wirklich ein guter Sohn, man merkt, wie wichtig sie ihm ist", schrieb ein Kommentator. Brandon organisierte auch die von Fans gefeierte Dokumentation über Pamela, die ihre Karriere und ihr Leben beleuchtet. Pamela selbst hat zwei Söhne, Brandon und Dylan, aus ihrer Beziehung mit Rockstar Tommy Lee (62). Trotz der Höhen und Tiefen in ihrem Leben war Pamelas größter Fokus stets ihre Familie – ein Wert, den offenbar auch ihre Kinder verinnerlicht haben.

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson und Dylan Lee, 2023

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, 2005

