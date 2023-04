Wie verstehen sich Pamela Anderson und Tommy Lees Ehefrau?

Kriselt es noch zwischen Pamela Anderson (55) und der Neuen von ihrem Ex? Im Jahr 1995 hatte die "Baywatch"-Darstellerin den Musiker Tommy Lee (60) geheiratet. Nach ihrer Blitzhochzeit und einer turbulenten Ehe ließ sich das einstige Traumpaar 1998 wieder scheiden. Bis heute sind die beiden durch ihre zwei gemeinsamen Söhne miteinander verbunden. Tommys neue Ehefrau soll allerdings so ihre Probleme mit der Schauspielerin haben. Jetzt verrät Brittany Furlan (36): Zwischen ihr und Pamela gibt es angeblich kein böses Blut!

In einem Interview mit TMZ rudert Brittany zurück und erzählt, dass sie sich bestens mit der Ex ihres Gatten verstehe: "Wir kommen alle gut miteinander aus. Wir wollen, dass alle glücklich sind und Freunde sind." Ob das Verhältnis zwischen den Frauen so einwandfrei ist, wie die Internet-Bekanntheit behauptet, ist jedoch unklar – immerhin fügt sie hinzu, dass die beiden kein Kontakt zueinander haben.

Doch was ist eigentlich der Grund für die Reibereien zwischen Brittany und Pam? Die Memoiren der 55-Jährigen, die im vergangenen Januar erschienen! Darin hatte die Kult-Blondine nämlich behauptet, dass sie im Laufe ihres Lebens nur den Schlagzeuger wirklich geliebt habe. "Meine Beziehung zu Tommy war vielleicht das einzige Mal, das ich wirklich verliebt gewesen bin. Die Scheidung von Tommy war der härteste, tiefste und schwierigste Punkt in meinem Leben", meinte sie in ihrem Buch.

