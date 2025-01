Pamela Anderson und Ex Tommy Lee reden aktuell nicht viel

Pamela Anderson (57) hat mit Andy Cohen (56) auf SiriusXM in der "Andy Cohen Live"-Show offen über ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Tommy Lee (62) gesprochen. Die ehemalige "Baywatch"-Darstellerin und der Mötley-Crüe-Drummer waren von 1995 bis 1998 verheiratet und sind Eltern zweier Söhne, Brandon Thomas Lee (28) und Dylan Jagger Lee (27). Pamela gestand, dass der Kontakt zu Tommy zuletzt abgenommen habe. "Wir haben früher viel mehr miteinander geredet. Nicht in letzter Zeit, leider. Ich wünschte, wir hätten ein besseres Verhältnis zueinander", erklärte sie.

Während ihrer Ehe sorgte das Paar durch eine Reihe von Skandalen für Schlagzeilen, darunter die Veröffentlichung eines privaten Sextapes, das aus ihrem Haus gestohlen worden war. Dieser Vorfall belastete die Beziehung schwer. Pamela ließ sich schließlich scheiden, nachdem Tommy wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden war. Dazu schrieb sie in ihren 2023 erschienenen Memoiren "Love, Pamela": "Ich musste ihn verlassen. Ich musste meine Babies beschützen." Trotz aller Tiefen schrieb sie weiter: "Meine Beziehung mit Tommy war wohl die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich wirklich verliebt gewesen war." 2023 erzählte sie in einem Interview mit Howard Stern: "Wir schreiben dann und wann mal. Nichts allzu Verrücktes." Sie fügte in Bezug auf Tommys derzeitige Frau Brittany Furlan (38) hinzu: "Er ist glücklich, und sie ist gut zu ihm. Das möchte ich unterstützen."

Pamela hatte in den letzten Jahren beruflich wieder Erfolge gefeiert, insbesondere durch ihre Filmrolle in "The Last Showgirl", für die sie hochgelobt wurde. Das Band zwischen ihr und ihren Söhnen ist eng. Nicht zuletzt ist es Brandon, der das Familiengeschäft führt und dafür gesorgt hat, dass seine Mutter die Rolle bekam. Dennoch wünscht sie sich, dass sie und Tommy auch wieder mehr Kontakt zueinander haben. Im Interview mit Andy sagt sie dazu: "Dylan hat sich jetzt verlobt. Es dauert wohl nicht mehr lange, bis wir Großeltern werden. Im Moment ist es so okay, denke ich. Es ist ja nur eine Momentaufnahme." Pamela sagt selbst immer wieder, dass Tommy die Liebe ihres Lebens war. Nach der Scheidung von Dan Hayhurst 2022 erklärte sie: "Ich denke, es ist unmöglich, mit jemand anderem zusammen zu sein. Aber ich denke, ich könnte auch nicht mehr mit Tommy eine Beziehung haben. Es wäre fast wie eine Bestrafung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, "Baywatch"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson im Januar 2025

Anzeige Anzeige