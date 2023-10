Kontrolle verloren: Tommy Lee packt über Alkoholsucht aus

Drehte sich bei Tommy Lee (61) alles um Sex, Drugs und Rock'n Roll? Zumindest, wenn man sich die Vergangenheit des Mötley Crüe-Schlagzeugers anschaut. Der Skandal-Rocker ist unter anderem für das Sextape mit seiner damaligen Ehefrau Pamela Anderson (56) bekannt. Aber wohl auch andere Probleme machten ihm das Leben schwer. Jetzt verrät Tommy: In seiner Blütezeit nahm er extrem viel Alkohol zu sich!

Der Heavy-Metal-Fan habe sich in seiner krassesten Zeit als Superstar schnell in den Effekt von Spirituosen verliebt. Rasch verlor er damals die Kontrolle über seinen Konsum. "Alkohol ist so eine scheißverrückte Sache. Es ist einfach... es ist leicht, sich in die Art und Weise zu verlieben, wie er dich fühlen lässt, wie er dich entspannt und plötzlich denkst du: 'Fuck! Ich trinke zwei Liter Wodka am Tag?!'", beschrieb der 61-Jährige seine damaligen Exzesse im "Club Random"-Podcast.

Seine etwas verrückte Art hat der Drummer bis heute beibehalten. Im vergangenen Jahr sorgte Tommy bei einem Mötley-Crüe-Konzert in Las Vegas für eine Überraschung, als er sich auf der Bühne die Hose herunterzog. Die Worte "Only" und "Fans" zierten seinen nackten Hintern. Seitdem ist er auf der gleichnamigen Erotikplattform zu finden.

Anzeige

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

Anzeige

Getty Images Tommy Lee, Musiker

Anzeige

Getty Images Mötley Crüe, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de