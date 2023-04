Geburtstag in New York: Julian Claßen knutscht seine Tanja

Frühlingsgefühle in der Stadt, die niemals schläft – New York! Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (26) sind seit 2022 ein Paar und sind seitdem unzertrennlich. Gerade erst haben die Turteltäubchen sogar ein eigenes Haus gekauft – trotzdem kommen romantische Liebesurlaube bei den Influencern nicht zu kurz. Zu Tanjas 26. Geburtstag gönnten sich die zwei Verliebten eine Reise nach New York, wo sie schon gebührend auf Tanjas Ehrentag angestoßen haben. Natürlich gab es auch einen dicken Schmatzer von Julian für das Geburtstagskind!

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der Unternehmer zwei süße Bilder, auf denen seine Liebste und er unter einem frühlingshaften Magnolienstrauch in New York stehen. Während Julian Tanja auf einem Foto einen süßen Geburtstagskuss gibt, lacht er sie auf dem anderen total verliebt an und hält ihre Hand umklammert. Dazu schrieb der YouTuber: "Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Schatz. Ich hoffe, du wirst einen wunderschönen Tag haben."

Er scheint alles zu geben, dass dieser Tag für seine Traumfrau wirklich einmalig wird. Eine süße Liebeserklärung kommt natürlich auch noch nach: "Du ahnst gar nicht, wie glücklich du mich machst und wie sehr ich jede einzelne Sekunde mit dir genieße. Ich liebe dich." Auch die Fans gratulieren Tanja in den Kommentaren fleißig.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

