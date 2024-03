So sehr leidet Julian Claßen unter Trennung von Ex Tanja

Julian Claßen (30) muss aktuell stark sein – erst vor wenigen Tagen verkündete der YouTuber seinen Fans im Netz, dass er und seine Partnerin Tanja Makarić (26) fortan getrennte Wege gehen. Dass das nicht einfach spurlos an ihm vorbeigeht, macht er in der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Petze und der Besserwisser" deutlich. Auf die Frage von Gesprächspartnerin Bianca Schmitt, wie es ihm nach der Trennung gehe, reagiert er zunächst nur mit einem zögernden "Ähm", bevor er dann jedoch zugibt, wie es wirklich um ihn steht. "Nicht gut, nee!", entgegnet er mit einem unsicheren Lachen.

In dieser schweren Zeit setzte der Kölner aktuell vor allem auf eins: Ablenkung. "Ich glaube, die Folge ist jetzt ganz cool, dann lenken wir uns ein bisschen ab und sprechen ein bisschen, quatschen ein bisschen", erklärt er der Influencerin. Doch ist das nicht das einzige, was ihn momentan auf andere Gedanken bringt – auch seine Tochter Emily scheint in dieser Hinsicht einen guten Job zu machen. Bevor Julian die Trennung im Netz verkündet hatte, plante der Neu-Single für seinen Spross noch mehrere Partys, wie er weiter berichtet. Obwohl er dann auch nicht weiter auf seine Ex zu sprechen kommt, macht er zuletzt noch einmal klar, wie gut ihm der Themenwechsel tue: "Das war jetzt auch schön, auch noch mal über die Geburtstagsgeschichte zu reden."

Auch Tanja meldete sich bereits nach dem Liebes-Aus im Netz und gab einen kleinen Einblick in ihre Gefühlslage. "Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis", ließ sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen. Dabei machte sie auch deutlich, dass sie "erst etwas Luft zum Atmen brauche" bevor sie sich weiter zu dem Ende ihrer Beziehung mit Julian äußern könne. Die beiden waren fast zwei Jahre ein Paar.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

