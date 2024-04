Fieses Gerücht: Trennte sich Julian Claßen darum von Tanja?

Vor wenigen Wochen gaben Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (27) vollkommen überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Über die Gründe des plötzlichen Beziehungsendes hielt sich das einstige Influencer-Paar bisher bedeckt. Doch nun soll ein gemeinsamer Freund des Paares Licht ins Dunkel bringen. Gegenüber Bild verrät er, was angeblich zur Trennung geführt hatte: "Julian hat Nachrichten von Tanja, in denen sie mit einem Fußballer geschrieben und geflirtet hat [gelesen]." Das soll den YouTube-Star so geschockt haben, dass er die Beziehung wohl auf der Stelle beendete.

Der Freund möchte zudem wissen, weshalb Julian nach dieser angeblichen Aktion so schnell den Schlussstrich gezogen haben soll. "Seit seiner Trennung von Bibi (31), die kurz danach mit deren ehemaligem Manager Timothy zusammen kam, ist er noch sehr empfindlich und misstrauisch", erklärt er gegenüber dem Blatt. Um welchen Fußballspieler es sich in dieser Geschichte handeln soll, ist noch unbekannt. Weder Julian noch Tanja haben sich bisher zu den Äußerungen des Bekannten geäußert.

Der angebliche Grund für das Liebes-Aus der einstigen Turteltauben wird für viele wohl überraschend sein. Bisher hatten die Fans der beiden Influencer eine andere Vermutung: Sie meinen Parallelen zu Julians damaligen Beziehungsende mit Bibi zu sehen und beschimpften den YouTuber als Narzissten. Der 30-Jährige sei demnach nur auf seinen Vorteil bedacht und beiden Ex-Partnerinnen soll es vor der Trennung nicht gut gegangen sein.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Januar 2024

Timm, Michael / ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen im September 2022 in Berlin

