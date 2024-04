Senden sich Julian Claßen und Ex Tanja heimlich Nachrichten?

Ende März hatte Julian Claßen (30) bestätigt, dass er und seine Freundin Tanja Makarić (27) sich einvernehmlich getrennt haben. Nun gibt es allerdings Indizien dafür, dass bei dem Ex von Bianca Heinicke (31) und der ehemaligen Profischwimmerin doch noch nicht alles endgültig vorbei ist – den Anschein erwecken jedenfalls ihre aktuellen Storys auf Instagram. Während sich Tanja gerade eine sonnige Auszeit in Miami gönnt, verbringt Julian derweil Zeit mit einem Freund in Dubai. Dennoch teilen beide einen Schnappschuss über den Wolken mit einem weißen Herz – ein Emoji, welches sie während ihrer Beziehung häufig füreinander verwendet hatten...

Doch es gibt noch ein weiteres Indiz, dass auf eine Versöhnung hoffen lässt: Obwohl das offizielle Liebes-Aus bereits über eine Woche her ist, behält die 27-Jährige alle Pärchenfotos mit ihrem Verflossenen auf ihrem Social-Media-Kanal. Zudem steht Julians Name nach wie vor in ihrer Bio – ebenfalls mit einem Herz-Emoji in Weiß. Die beiden folgen sich auch weiterhin auf der Plattform. Der zweifache Papa hat allerdings schon vor der Bekanntgabe der Trennung alle Erinnerung an Tanja aus seinem Profil gelöscht.

In den vergangenen Tagen machten Julian und Tanja unabhängig voneinander deutlich, dass die schwierige Situation ihnen sehr zu schaffen macht. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Die Petze und der Besserwisser" betonte der 30-Jährige, dass es ihm nicht besonders gut damit gehe. Auch die Beauty gewährte einen tiefen Einblick in ihre derzeitige Gefühlslage. "Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und für meine Gesundheit und ich bin sehr vorsichtig und versuche gerade alles gut zu überstehen", erklärte sie im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Julian und Tanja ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben? Ja, das ist doch ganz klar – die beiden gehören einfach zusammen! Ich denke, dass ihre Trennung endgültig ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de