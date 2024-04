Ist er ein Narzisst? So reagiert Julian Claßen auf Vorwürfe

Julian Claßen (30) muss sich seit der Trennung von Tanja Makarić (27) einiges anhören. Fans sehen Ähnlichkeiten zu seinem damaligen Liebes-Aus mit Bibi Claßen (31). Im Netz wird dem YouTuber deswegen vorgeworfen, er sei ein Narzisst. Er sei nur auf seinen Vorteil bedacht und den Frauen sei es seinetwegen kurz vor der Trennung schlecht gegangen. In seiner Instagram-Story bezieht er zu den Vorwürfen Stellung: "Ich werde, wenn ich in Deutschland bin, zum Psychologen gehen und möchte Dinge aufarbeiten, an mir selbst arbeiten und auch das Thema Narzissmus behandeln. Sollte ich wirklich narzisstische Züge haben, dann möchte ich natürlich daran arbeiten und niemanden damit verletzten."

Offenbar will der 30-Jährige wirklich an sich arbeiten. "Auch wenn mein Umfeld eine andere Wahrnehmung hat, möchte ich selbstkritisch an dasThema herangehen und möchte mich zu meiner besseren Version upgraden", gibt Julian außerdem zu. Er wisse aber auch, dass es Menschen gibt, die ihn nicht kennen, sich aber trotzdem ein Urteil über ihn erlauben.

Am selben Tag meldete sich auch Tanja mit einem Statement zu Wort. Im Netz schrieb sie: "Erst einmal wollte ich mich ein bisschen zurückmelden. [...] Ich wollte danke sagen, ihr habt ganz viel an mich gedacht." Die ehemalige Schwimmerin habe viel Unterstützung seitens ihrer Follower bekommen: "Ich danke euch wirklich für euer Vertrauen, für eure Liebe, für alles, was ihr für mich getan habt."

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

