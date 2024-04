Tanja Makarić teilt neues Statement nach Julian-Trennung

Tanja Makarić (27) öffnet sich ihren Fans. Vor wenigen Wochen hatte Julian Claßen (30) bestätigt, dass er und Tanja kein Paar mehr sind. Der Influencer äußerte sich nach dem Liebes-Aus das ein oder andere Mal im Netz dazu. Nun ist seine Ex-Partnerin an der Reihe. In ihrer Instagram-Story erklärt sie: "Erst einmal wollte ich mich ein bisschen zurückmelden. [...] Ich wollte danke sagen, ihr habt ganz viel an mich gedacht." Tanja habe die Unterstützung deutlich gespürt, wie sie in dem Video schildert: "Ich danke euch wirklich für euer Vertrauen, für eure Liebe, für alles, was ihr für mich getan habt."

Bevor die 27-Jährige erste Worte an ihre Fans richtet, macht sich wieder eine Panikattacke bemerkbar. Tanja falle es schwer, sich nach der Trennung öffentlich zu äußern. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir gut geht. So ist es natürlich nicht, aber mir haben eure Geschichten viel geholfen", gibt sie zu. Warum sie und Julian kein Paar mehr sind, behält die einstige Schwimmerin für sich. Doch eines ist ihr wichtig: "Ich bitte euch einfach nur, niemanden zu hassen", appelliert Tanja.

Auch an Julian geht das Ganze nicht spurlos vorbei. In einer Folge seines Podcasts "Die Petze und der Besserwisser" verriet er, dass es ihm "nicht gut" gehe. Mehr will der 30-Jährige nicht verraten. Aber es wird deutlich, dass auch er daran zu knabbern hat. Viel Halt gebe ihm sein Nachwuchs: Töchterchen Emily bringe ihren Papa Julian auf andere Gedanken. "Das war jetzt auch schön, auch noch mal über die Geburtstagsgeschichte zu reden", erklärte Julian.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022

