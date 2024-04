Provokation an Julian? Tanja Makarić kauft neue Unterwäsche

Tanja Makarić (26) gönnt sich neue Dessous! Im Netz nimmt die Influencerin ihre Follower gerne mit durch ihren Alltag. Nun zeigt die Beauty ihren Besuch in einem Bekleidungsgeschäft. In ihrer Instagram-Story teilt Tanja Fotos von sexy Unterwäsche. "Brauche dieses Set", schreibt sie zu einer Aufnahme, auf der ein sexy Spitzenbody mit verspielten Blumendetails zu sehen ist. Offenbar ist die ehemalige Schwimmerin auch fündig geworden. In ihrer Hand hält sie Lingerie in verschiedenen Farben. Ob sie damit ihren Ex eifersüchtig machen will?

Vor wenigen Wochen verkündete Julian Claßen (30) die Trennung von Tanja. "Wir haben uns einvernehmlich getrennt", schrieb er in seiner Story. Der YouTuber sei sehr verletzt und wolle den Trennungsgrund noch nicht verraten. Trotzdem habe er seine Follower über seinen derzeitigen Beziehungsstatus informieren wollen. Da Julian vor der Bekanntgabe der Trennung bereits alle gemeinsamen Pärchenfotos mit Tanja gelöscht hatte, spekulierten viele Fans, dass es bei den beiden kriseln könnte.

Auch Tanja leide sehr unter dem Liebes-Aus. "Ihr wisst alle, wie schwer Trennungen sein können. Mir geht es wirklich nicht gut, aber ich bin dankbar, gerade bei meiner Familie zu sein und bitte um euer Verständnis", erzählte sie und fügte hinzu: "Eine öffentliche Trennung ist etwas ganz Neues für mich und für meine Gesundheit und ich bin sehr vorsichtig und versuche gerade alles gut zu überstehen."

