Trotz Trennung: Tanja Makarić behält Pärchenfotos im Netz

Tanja Makarić (27) scheint noch nicht loslassen zu können. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Influencerin und Julian Claßen (30) nicht mehr zusammen sind. Nach dem Liebes-Aus gestand die einstige Schwimmerin, dass sie Zeit brauche, um den Schmerz zu verarbeiten. In dieser Phase scheint sie sich immer noch zu befinden, denn die 27-Jährige kann sich nicht von den Pärchenfotos lösen: Auf Tanjas Instagram-Profil sind die gemeinsamen Pics mit ihrem Ex nach wie vor zu sehen.

Außerdem steht noch Julians Name in ihrer Instagram-Bio, hinter den sie ein weißes Herz-Emoji gesetzt hat. Die Beauty kann sich auch nicht von einem Highlight trennen, das alle romantischen Momente der beiden festhält. Es wirkt, als hänge Tanja noch an der Beziehung, im Gegensatz zu dem 30-Jährigen. Denn Julian löschte direkt alle gemeinsamen Bilder von seiner ehemaligen Partnerin – auf seinem Profil lässt nichts mehr darauf hindeuten, dass er und Tanja mal ein Paar gewesen waren.

Doch auch der Blondschopf leidet unter dem Liebes-Aus. Im Podcast "Die Petze und der Besserwisser" gestand Julian, dass die Trennung nicht spurlos an ihm vorbeigehe. Als seine Gesprächspartnerin wissen wollte, wie es ihm geht, antwortete er: "Ähm. Nicht gut, nee!" Direkt im Anschluss erklärte der YouTuber: "Ich glaube, die Folge ist jetzt ganz cool, dann lenken wir uns ein bisschen ab und sprechen ein bisschen, quatschen ein bisschen." Julian arbeite also daran, sich abzulenken und keine Gedanken an die gescheiterte Beziehung zu verschwenden.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Was denkt ihr, könnte die Gründe für Tanjas Entscheidung sein, die Pärchenfotos online zu lassen?



