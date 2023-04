Julian Claßen feiert Tanjas Geburtstag mit New-York-Reise

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (26) lassen es sich gut gehen! Der YouTuber und die ehemalige Profischwimmerin sind seit 2022 ein Paar. Zwischen den beiden scheint es ziemlich ernst zu sein: Die Brünette hat bereits ein inniges Verhältnis zu den Kindern des Influencers, außerdem haben die Turteltauben erst vor Kurzem ein gemeinsames Haus gekauft. Nun feierten die zwei Tanjas Geburtstag in New York!

Zu Tanjas Ehrentag gönnten die beiden sich eine dekadente Reise nach New York. Dort zelebrierte das Paar den 26. Geburtstag der Brünetten und genoss das Leben in vollen Zügen. "Auf dich, mein Schatz. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Julian zu einem kurzen Clip auf Instagram, in dem er und seine Freundin vergnügt mit ein paar Drinks anstoßen.

Julian und Tanja scheinen generell große Freude daran zu haben, besondere Anlässe ausschweifend zu feiern: Zum vergangenen Valentinstag brezelten der Unternehmer und seine Partnerin sich ordentlich auf und genehmigten sich ein paar Drinks.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić an Silvester

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022 in Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de