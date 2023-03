Julian Claßen und Tanja Makarić haben ein Haus gekauft!

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) bauen sich eine gemeinsame Zukunft auf! Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Bibi Claßen (30) hat sich der YouTuber in die Ex-Schwimmerin verliebt. Inzwischen gehen die beiden schon seit rund neun Monate Hand in Hand durchs Leben. Schon bald richtet sich das Paar ein neues Liebesnest ein: Julian und Tanja haben sich nämlich ein Haus gekauft!

"Tanja und ich haben uns ein neues Haus gekauft und werden schon ganz bald dort einziehen", verkündete Julian jetzt total stolz in seiner Instagram-Story und betonte: "Wir waren schon beim Notar und haben alles fix gemacht." Im Moment plane das Paar bereits die Verteilung der Räume, Einrichtung und Co. Tanja habe sich im Internet beispielsweise schon fleißig auf die Suche nach Inspiration für die Kinderzimmer begeben.

Neben der Planung des neuen Eigenheims müssen sich Julian und Tanja gerade aber auch noch um die Villa in Spanien kümmern – in Sachen Immobilien haben die beiden also einiges zu erledigen. "Das Haus in Spanien richten wir ja auch gerade ein und suchen noch ein paar Möbel, echt eine kleine Herausforderung muss ich sagen", fasste der Influencer zusammen.

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Glaubt ihr, dass Julian und Tanja das Haus bald zeigen werden? Ja, garantiert! Nee, sie wollen bestimmt etwas Privatsphäre. Abstimmen Ergebnis anzeigen



