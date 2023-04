Mitten im Drama: Kourtney Kardashian wirbt mit Selena-Song

Ergreift Kourtney Kardashian (43) etwa Partei? Vor wenigen Wochen sollen sich ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (25) und ihre langjährige Freundin Hailey Bieber (26) angeblich über einen Social-Media-Post von Selena Gomez (30) lustig gemacht haben. Was daraufhin folgte, war eine regelrechte Schlammschlacht im Netz: Während Kylie immer mehr Follower auf Social Media verlor, bekam die Frau von Selenas Ex-Freund Justin Bieber (29) unzählige Hate-Nachrichten. Fällt Kourtney mit diesem Video ihrer Schwester etwa in den Rücken?

In einem Werbeclip für ihre Marke "Lemme" teilte die 43-Jährige ein Video auf TikTok, das mit Selenas Song "The Heart Wants What It Wants" unterlegt ist. Versucht sich Kourtney etwa in den vermeintlichen Streit einzumischen, um für sich selbst Werbung zu machen oder hatte sie keine Ahnung von dem Social-Media-Drama? Zumindest ihre Follower scheinen sich einig zu sein: "Kourtney ist Team Selena" oder "Sie wusste, was sie tat, als sie diesen Song auswählte", kommentierten unter anderem einige User.

"Das ist so weit hergeholt", wehrte sich Kylie damals unter dem Video und stellte außerdem klar: "Ich habe ihr Video gar nicht gesehen! Ihr macht hier etwas aus nichts! Das ist so dumm." Selena schien ihr die Postings auch nicht übel zu nehmen, denn sie kommentierte: "Stimmt! Das ist alles unnötig. Ich bin ein Fan von Kylie." Auch zwischen ihr und Hailey scheint mittlerweile alles wieder im Lot zu sein – der einstige Disney-Star und das Model folgen sich sogar auf Instagram!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Hailey Bieber beim Coachella, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

