Anya Taylor-Joy und Malcolm genießen Date-Night in London!

Anya Taylor-Joy (28) und Malcolm McRae (30) haben erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sie schon seit zwei Jahren verheiratet sind. Seitdem gehen sie ganz offen mit ihrer Liebe um. Nun besuchen die Schauspielerin und der Sänger gemeinsam ein Musical im Londoner West End. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, präsentieren sich die zwei Stars in coolen Outfits. Die Das Damengambit-Darstellerin strahlt in einem beigefarbenen Top und Minirock. Dazu kombiniert sie glänzende, schwarze Loafer. Ihr Angetrauter macht in seiner schwarzen Hose und passenden Anzugschuhen einen schicken Eindruck. Dazu sorgt ein kakifarbenes Cargo-Hemd für einen Hingucker.

Anya und der "God's In The Details"-Interpret schauen sich bei ihrem Date eine Aufführung von "Cabaret" an. Wie die Tageszeitung berichtet, hat sich Cara Delevingne (31) eine Rolle in dem Stück ergattert. Die Britin ist eine langjährige Freundin des Paares und war auch bei beiden Hochzeiten der zwei Stars dabei. 2022 hatten sich die Dune-Darstellerin und ihr Liebster ganz heimlich in Las Vegas das Jawort gegeben. Eine zweite Feier fand rund ein Jahr später in einem Palazzo in Venedig statt. Neben dem Supermodel durften sich auch Promis wie Julia Garner (30) und Miles Teller (37) über eine Einladung freuen.

Ebenso gut wie in ihrem Privatleben scheint es für Anya beruflich zu laufen. In den vergangenen Jahren stand sie für mehrere Blockbuster vor der Kamera. Gerade ist ihr neuester Streifen "Furiosa: A Mad Max Saga" in den Kinos angelaufen. Im Gespräch mit Gentlemen's Quarterly verriet die 28-Jährige, dass sie durch die Dreharbeiten ganz neue Seiten an sich kennengelernt hätte. "Früher war ich nie wütend. Vielleicht nur manchmal, wenn es um andere Menschen ging", stellte sie fest. Seit ihrer temperamentvollen Rolle habe sie allerdings häufiger Wut verspürt.

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy, 2022

