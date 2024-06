Kourtney Kardashian teilt süßes Foto von Rockys Babyfüßchen!

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) genießen aktuell eine gemütliche Auszeit. Auch Baby Rocky Thirteen Barker ist auf dem Ausflug mit an Bord. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Vierfachmama einige Schnappschüsse. Eines der Bilder sticht besonders hervor: Das kleine Füßchen ihres sechs Monate alten Sohnes. Die The Kardashians-Protagonistin postet auch eine Aufnahme ihres Ehemannes in einem schicken Wagen. Zudem teilt sie Fotos eines leckeren Frühstücks, dem Strand, einer Bootstour sowie einem Höschen mit der Aufschrift: "Für immer ist nicht lang genug." Ihren Beitrag beschreibt sie lediglich mit einem knappen: "Wochenende."

Von den privaten Einblicken sind die Fans der Beauty ganz besonders angetan. Vor allem das Rocky-Foto bekommt viel Lob. "Ach, du liebe Güte! Rockys Füße sind die niedlichsten!", schreibt ein Bewunderer begeistert und ein weiterer schwärmt: "Pummelige Babyfüße sind einfach das Süßeste!" Außerdem kommentiert Freundin Malika Haqq (41) den Social-Media-Post. Model Miranda Kerr (41) meldet sich ebenfalls mit einigen roten Herz-Emojis.

Bislang durften Fans noch nicht viel von Mason Disicks (14) Halbbruder sehen. Bilder von Rockys winzigen Füßen sind aber offenbar die Ausnahme. Es ist nicht das erste Mal, dass diese im Netz präsentiert werden: Vor wenigen Monaten postete unter anderen das Blink18-Mitglied einen Schnappschuss seines Kindes. Auf diesem war der Fuß neben zwei Drumsticks zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Rocky Thirteen Barkers Fuß, im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kourtney und Travis Rocky bald ganz zeigen? Ja! Ich glaube, dass es bald dazu kommt. Nee, ich denke nicht, dass sie das machen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de