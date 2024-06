Zoff wegen Ben: Nähern sich J.Lo und Leah Remini wieder an?

2022 sollen sich Jennifer Lopez (54) und Leah Remini (53) zerstritten haben. Der Grund? J.Los Ehemann Ben Affleck (51). Weil Leah kein großer Fan von Ben sein soll, hat Jennifer sie angeblich links liegen gelassen. Doch das könnte sich jetzt wieder geändert haben, denn seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte, das Traumpaar stecke in einer Ehekrise, hartnäckig. Wie ein Insider gegenüber TMZ verrät, sei das für Leah Anlass genug, auf ihre ehemalige Freundin zugehen zu wollen. Doch das ist wohl leichter gesagt als getan. "Sie möchte [Jennifer] erreichen, aber sie kann nicht einfach anrufen und sagen: 'Ich habe es dir ja gesagt'", erklärt der Insider. Die King of Queens-Darstellerin soll die Sängerin aber mittlerweile erreicht und ihr ihre Unterstützung angeboten haben.

Leah verpasste im Sommer 2022 sogar die Hochzeit von Jennifer und Ben. Zunächst hieß es noch, die Schauspielerin habe keine Zeit für die Feier, weil sie Zeit mit ihrer Tochter verbringen wolle, bevor diese aufs College geht. Doch dann meinte eine Quelle, Jennifer habe ihre BFF ausgeladen, weil sie nicht mit dem "Justice League"-Darsteller einverstanden sei. "Leah ist einfach kein Fan von Ben, also hat J.Lo sie als Freundin fallen gelassen", erklärte die Quelle gegenüber InTouch und führte weiter aus: "Wenn sie sich zwischen Leah und Ben hätte entschieden müssen, hätte J.Lo immer Ben gewählt. Wenn Leah sich nicht für sie freuen kann, dann tschüss."

Allerdings hat es derzeit den Anschein, dass in der Ehe von Jennifer und Ben auch nicht alles rosig läuft. Angeblich kriselt es nicht nur, sondern Ben soll sogar aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein. Auch wenn das Paar zuletzt alles dafür tat, zu beweisen, dass alles gut ist, reißen die Gerüchte nicht ab. Über die Gründe für eine Krise wird ebenfalls viel spekuliert. Gegenüber The Mirror erklärte die Beziehungsexpertin Manj Bagra, dass aber nicht zwingend einer von beiden das Problem sein müsse: "Es könnte sich einfach darum handeln, dass zwei Menschen auf ihrem eigenen Weg sind und jeder etwas anderes von seiner Ehe will."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Getty Images Leah Remini und Jennifer Lopez, Dezember 2018

