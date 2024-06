So groß: Prinzessin Rajwa setzt ihren Babybauch in Szene!

Prinzessin Rajwa von Jordanien (30) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Und die Schwangerschaft scheint der Gattin von Kronprinz Hussein von Jordanien (29) einen echten Glow zu verleihen. Erste offizielle Bilder, die unter anderem Hello! vorliegen, zeigen jetzt, wie groß der Babybauch schon geworden ist. Stolz posiert die werdende Mama in einem Blumenfeld, wo sie ihren Bauch mit beiden Händen umfasst und selig in die Kamera lächelt. Das leuchtend rote Kleid der Prinzessin mit dem dünnen, fliegenden Stoff rundet das Bild ab und lässt sie vor dem grünen Hintergrund strahlen. Passend dazu trägt sie goldenen Schmuck und die Haare nur leicht zurückgesteckt und in lockere Wellen frisiert.

Die süßen Babynews verkündete der jordanische Palast selbst Mitte April dieses Jahres. "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, zu verkünden, dass ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme. Das Königshaus gratuliere den baldigen Eltern herzlich und wünsche ihnen viel "Gesundheit und Freude". Weitere Details zum royalen Nachwuchs sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. So ist weder das Geschlecht noch ein potenzieller Name an die Öffentlichkeit gelangt. Auch ist nicht klar, wann genau das Baby zur Welt kommen wird.

Erst vergangenes Jahr wurde die Hochzeit von Rajwa mit Hussein gefeiert. Die Feier fand im Palast Zahran in der jordanischen Hauptstadt Amman statt. Nach der offiziellen Zeremonie ging es für das Brautpaar zunächst für eine umfangreiche Prozession durch die Stadt. Und die Gästeliste von rund 1.700 Mitfeiernden beinhaltete auch so einige europäische Royals. Unter anderem reisten Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) für das Mega-Event aus London an, ebenso wie seine Cousine Prinzessin Beatrice (35) zusammen mit Gatte Edoardo Mapelli Mozzi (40).

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa al-Seif und Prinz Hussein, Ehepaar

Getty Images Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa an ihrem Hochzeitstag

