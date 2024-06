Jamie Lee Curtis teilt erstmals Hochzeitsfoto ihrer Tochter

Zwei Jahre ist es nun schon her, dass das jüngste Kind von Jamie Lee Curtis (65) vor den Traualtar getreten ist. Nun teilt die stolze Mutter zum ersten Mal ein Foto des damaligen Brautpaares auf Instagram! Darauf sind Ruby Guest und ihre Partnerin zu sehen, wie sie sich als frisch vermähltes Paar einen Kuss geben. Die beiden tragen aber nicht etwa Hochzeitskleid oder Anzug – sie sind als ihre Lieblingsvideospielfiguren verkleidet! "Heute vor zwei Jahren, an einem wunderschönen Tag in Kalifornien wurden Ruby und Kynthia in unserem Garten auf einer Cosplay-Hochzeit der Extraklasse getraut. Liebe, Lachen, leckeres Essen und Trinken und eine Familie, die sich vereinigt. Ein glücklicher Tag!", schreibt Jamie rührend unter ihren Post.

Jamie selbst spielte auch eine besondere Rolle bei der Hochzeit ihrer Tochter: Sie fungierte nicht nur als Brautmutter, wie Daily Mail berichtete, sie vollzog auch die Trauung der beiden! Um für diese ehrenvolle Aufgabe auch passend gekleidet zu sein, schmiss sich die Schauspielerin in ein "World of Warcraft"-Kostüm. Ruby ließ sich für ihr Hochzeitsoutfit von dem Videospiel "Skullgirls" inspirieren, während ihre Braut sich als Elphelt Valentine von "Guilty Gear" verkleidete. Die Kulisse und die Hochzeitsgäste, die im Hintergrund zu sehen sind, zeigen, dass es sich um eine kunterbunte Veranstaltung handelte – genauso, wie es wohl zu dem Science-Fiction und Fantasy liebenden Ehepaar passt.

Es ist längst nicht das erste Mal, dass sich Jamie so stolz in der Öffentlichkeit zu ihrer Tochter äußert. Auch bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr wendete sich die 65-Jährige mit einer rührenden Geste ans Publikum, als sie mit dem Goldjungen ausgezeichnet wurde: "Zur Unterstützung meiner Tochter Ruby werde ich sie/ihn mit 'they/them' bezeichnen", erklärte sie freudestrahlend. Ruby ist nämlich nicht als Mädchen auf die Welt gekommen. Im Jahr 1996 wurde sie von Jamie und ihrem Ehemann Christopher Guest (76) als Säugling adoptiert. Ihr Coming-out als Transgender hatte die heute 28-Jährige vor circa vier Jahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieleecurtis Ruby Guest und ihre Ehefrau bei ihrer Hochzeit im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Guest, Christopher Guest, Jamie Lee Curtis und Annie Guest im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jamies Tochter eine Cosplay-Hochzeit gefeiert hat? Ich finde das eine supercoole Idee! Ich halte davon nichts. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de