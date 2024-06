Fotograf schimpft über Prinz Harry und Meghans Hochzeit!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) traten am 19. Mai 2018 vor den Traualtar. Somit durften die beiden kürzlich ihren sechsten Hochzeitstag feiern. Arthur Edwards, der die britische Königsfamilie seit 1977 vor der Linse hat, bezeichnet die Hochzeit von Harry und Meghan aber nun als "miserablen Tag". Im Gespräch mit The Sun nimmt der Brite kein Blatt vor den Mund: "Ich kann Ihnen jetzt sagen – es war das schlimmste königliche Engagement, das ich je hatte. Die schlimmste königliche Hochzeit, die ich je erlebt habe. Denn Harry war fest entschlossen, die Zeitungen so weit wie möglich davon fernzuhalten."

Arthur erklärt, dass ihm der Rotschopf seine Arbeit viel schwerer machte, als er es sich erhofft habe. So habe der Prinz und die ehemalige Schauspielerin unter anderem einmal bewusst weggesehen, als sie an ihm vorbeigingen. Auch sei er viel zu weit weg gestanden, als die engagierten Fotografen. "Es war einfach hoffnungslos", betont er.

Mit zahlreichen Anschuldigungen und Enthüllungen über die britischen Royals machten sich Harry und Meghan seit ihrer Eheschließung keine Freunde. 2020 hatten die beiden dann verkündet, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen zu wollen und wanderten nach Amerika aus. Bei einem kürzlichen Besuch in Nigeria traten die beiden aber so auf, als wären sie noch immer im Dienst der Krone unterwegs. Harrys Vater und Bruder sollen alles andere als begeistert über den Auftritt der beiden sein. "William (41) ist fuchsteufelswild und entschlossen, so etwas in der Zukunft zu verhindern. König Charles (75) soll wütender sein, als man ihn je zuvor gesehen hat. Der Trip von Meghan und Harry ist ein Beweis dafür, dass die beiden sich weigern zu akzeptieren, dass sie nicht mehr als Royals arbeiten", verriet der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber The Mirror.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und König Charles im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Harrys Verhalten gegenüber den Fotografen während der Hochzeit? Verständlich, er hat eben eine schlechte Vorgeschichte mit Fotografen. Respektlos, sie waren Teil des öffentlichen Ereignisses und wollten nur ihren Job machen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de